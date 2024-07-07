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Вернувшихся из Сирии российских детей отправят на социальную реабилитацию

11:45
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Им нужна помощь специалистов

20 российских детей возвращены на Родину из Сирии, где они находились в лагерях беженцев. Борт ВКС приземлился на аэродроме Чкаловский сегодня ночью. После пройденных испытаний детям необходимы медицинское обследование и социальная реабилитация. А после они уедут под опеку родственников.

Из Сирии на родину вернулись 20 российских детей
Львова-Белова пообещала вернуть еще 200 детей из Сирии в Россию

Перед тем, как подняться на борт, они немного смущённо принимают подарки от российских военных. Пакеты с раскрасками, школьными принадлежностями и игрушками берут с опаской, будто не веря, что это для них. Полёт на самолете для этих маленьких пассажиров - настоящая диковинка. Некоторые и видели-то только палатки на территории лагеря беженцев.

За свою недолгую жизнь испытали слишком много невзгод, но всё, наконец, позади. Медицинский осмотр врачи Пироговской больницы проводят прямо в дороге. У одного мальчика - последствия от осколочного ранения ноги. Состояние здоровья остальных опасений не вызывает.   

На борту - группа из 20 маленьких россиян - семь девочек и 13 мальчиков. Возраст самый разный - от пяти до 15 лет. Весь процесс репатриации проходит под строгим контролем сотрудников аппарата по правам ребёнка. Возвращению на родину предшествовала продолжительная напряжённая работа. Переговоры вели, в том числе на уровне нашего посольства в Дамаске.  Подробности сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова:

Сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судмедэкспертизы несколько дней находились на северо-востоке Сирии. Посетили лагеря беженцев, взяли у 69 детей образцы крови для проведения генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с российскими гражданами. Особое внимание мы уделяем здоровью и адаптации детей. Ребята пройдут медицинское обследование в одной из столичных федеральных клиник и реабилитацию в Московском ресурсном центре поддержки семьи и детства, где с ними поработают психологи.

В получении необходимых документов семьям помогут представители профильных ведомств. В вопросах образования и медицинского обеспечения детей по месту жительства будут консультировать региональные омбудсмены.

Гуманитарная миссия по репатриации маленьких россиян из Ближневосточного региона успешно проводится с 2018 года по поручению президента Владимира Путина. С учётом сегодняшней группы, в Россию удалось вернуть 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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Российские дети из Сирии
Российские дети из Сирии
Российские дети из Сирии
Российские дети из Сирии
Российские дети из Сирии
Российские дети из Сирии
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