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Зелёные лёгкие Северного округа: чем живёт район Тимирязевский

15:33
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Он активно развивается

Орлы на гербе этого района напоминают о благородных семействах Нарышкиных и Разумовских, некогда владевших этими землями. Здесь расположена старейшая метеообсерватория в столице, ей 145 лет.

Сегодня эти места называют лёгкими Северного округа, тут сразу несколько просторных зелёных зон и прудов. Есть даже свой пляж.

Всё это - о районе Тимирязевский. О редких растениях, влюблённых в своё дело жителях и переменах, что происходят здесь прямо сейчас - в репортаже Натальи Бабкиной (смотрите видео).

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