Выставка "Россия" на ВДНХ вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира

Она завершает свою работу

На ВДНХ состоялась торжественная церемония закрытия форума-выставки "Россия". Она вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. На одной площадке представлены все регионы нашей большой страны и у любого желающего до понедельника ещё есть возможность узнать их поближе, попробовать на вкус, вдохновиться природой и, может быть, решиться на поездку за тысячи километров.

Юлия Богоманшина - о грандиозном проекте, который совсем скоро обретёт новую жизнь (смотрите видео).

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