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Собянин рассказал о благоустройстве Детского Черкизовского парка

19:26
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Проведена большая работа

Сергей Собянин рассказал у себя в соцсети о новой жизни Детского Черкизовского парка. Он был создан на месте рекреационной зоны в районе Преображенское в 1936 году.

В 2019 году город провёл масштабное благоустройство парка. Всё было сделано с учётом пожеланий местных жителей. Сегодня Детский Черкизовский парк - отличное место для прогулок, занятий спортом и отдыха, отметил мэр.

Молодёжь может посещать Дворец творчества, в парке обустроены три современные игровые зоны, есть кластер альтернативных видов спорта и даже поле для игры в регби, отметил мэр.

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