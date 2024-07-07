Россия готовит ответ на участие США в атаке на Севастополь

Об этом заявил глава МИД Лавров

В обозримом будущем Россия ответит на участие США в атаке на Севастополь. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он указал, что без прямого участия США американские ракеты, переданные ВСУ, не долетели бы до российских регионов.

"Об этом подробнейшим образом говорил президент, когда он объяснил, как действуют ATACMS и прочие дальнобойные вооружения, которые США поставляют Украине. Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, эти ракеты никуда бы не полетели", - сказал глава МИД.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая отклонилась от траектории полёта и сдетонировала над городским пляжем. Четыре человека погибли, 151 пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram