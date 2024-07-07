Аферисты выманили у московской пенсионерки 28 миллионов рублей

Мошенников ищут

Телефонные мошенники похитили у московской пенсионерки более 28 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты действовали по известной схеме. Сначала пожилой женщине позвонил якобы сотрудник портала "Госуслуги" и спросил, не заказывала ли та справку для оформления кредита.

Затем перепуганной пенсионерке позвонили лжебанкиры и лжеполицейские, которые сообщили ей, что якобы предотвратили перевод с её счета миллиона рублей. В итоге женщина предоставила аферистам доступ к своему смартфону, а они уговорили её перевести все сбережения на некие безопасные счета.

Сообщается, что Кузьминская межрайонная прокуратура держит на контроле расследование этого дела и операцию по поискам злоумышленников.

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