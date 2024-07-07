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Москвичи выбрали места для 47 круглогодичных ярмарок

22:32
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Голосование проходило на платформе "Активный гражданин"

Москвичи выбрали места для 47 межрегиональных круглогодичных ярмарок. Голосование проходило в популярном столичном проекте "Активный гражданин", сообщил в соцсети Сергей Собянин.

Сейчас в Москве функционирует 71 межрегиональная ярмарка. Внешний вид каждой отражает определëнную тематику, для ярмарок выбрали десять стилей, среди которых древнерусское зодчество, Крым и Средневековье.

Мэр назвал столичные ярмарки настоящими архитектурными комплексами с благоустроенной территорией. На них есть комфортные дорожки, лавочки и освещение.

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