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На иранском эсминце произошла серьёзная авария

18:50
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Есть пострадавшие

Иранский эсминец Sahand завалился на бок в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство YJC.
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Эскадренный миноносец потерял равновесие в ремонтном доке, расположенном в районе города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Есть информация о нескольких пострадавших.

Вероятной причиной аварии называют неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата.

Эсминцу всего несколько лет - он вступил в строй в конце 2018 года. Согласно открытым источникам, он получил название в честь затопленного в 1988 году одноимённого фрегата.

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