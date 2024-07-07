На иранском эсминце произошла серьёзная авария

Есть пострадавшие

Иранский эсминец Sahand завалился на бок в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство YJC.

Эскадренный миноносец потерял равновесие в ремонтном доке, расположенном в районе города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Есть информация о нескольких пострадавших.

Вероятной причиной аварии называют неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата.

Эсминцу всего несколько лет - он вступил в строй в конце 2018 года. Согласно открытым источникам, он получил название в честь затопленного в 1988 году одноимённого фрегата.

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