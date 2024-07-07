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В Израиле люди на улицах требуют освобождения заложников из плена ХАМАС

22:03
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

Полиция применила водомёты

В Израиле с новой силой вспыхнули массовые протесты с требованием освободить заложников, которых удерживает ХАМАС после теракта в октябре прошлого года. Акции охватили десятки городов, самая многочисленная прошла в Тель-Авиве возле комплекса правительственных зданий.
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Демонстранты блокировали движение на шоссе, вступали в стычки с полицией, жгли костры. В ответ спецназ применил водомёты. Сообщается о задержанных.

Участники протестов также требовали провести досрочные выборы. 7 июля исполнилось ровно девять месяцев с момента атаки палестинских боевиков из сектора Газа на Израиль, в ходе которой были убиты жители приграничных населённых пунктов и захвачены свыше 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. На данный момент примерно половину пленников удалось спасти, сообщает "ТВ Центр".

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