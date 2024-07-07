Стало известно, куда летит Орбан после визита в Киев и Москву

Поездка готовилась тайно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится на пути в Китай, куда он, как ожидается, прибудет утром 8 июля, сообщают портал 444 со ссылкой на источники.

Накануне Орбан заявил журналистам, что планирует провести ещё несколько таких же неожиданных встреч, как с Владимиром Путиным в Москве. Он сказал, что следующий тайный визит может состояться уже 8 июля.

1 июля Будапешт, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, принял председательство в ЕС. И на уходящей неделе Виктор Орбан уже посетил Киев и Москву, где общался с лидерами Украины и России.

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