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Москалькова попросила Киев проверить сообщения об убийстве россиянина в зоне СВО

20:40
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

СКР начал расследование

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить появившуюся в западных СМИ информацию о об убийстве российского военнопленного. Она назвала этот факт грубейшим нарушением норм международного права и заявила, что виновные должны быть наказаны.

В свою очередь, Следственный комитет России начал расследование этого инцидента.

На этой неделе в газете The New York Times была обнародована информация о трёх случаях убийства российских военнопленных. Одного из них застрелили в тот момент, когда он просил о медицинской помощи.

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