Партия Макрона занимает второе место на парламентских выборах

В первом туре голосования президентская коалиция была на третьей позиции

"Новый народный фронт" занимает первое место на выборах во Франции. В Национальном собрании у него будет от 180 до 215 мест. Следом идёт президентская коалиция примерно со 150 местами. Наконец, на третьей позиции "Национальное объединение" Марин Ле Пен и его союзники, они получат от 120 до 150 мест, сообщает Le Figaro.

Таким образом, ни один из политических блоков не смог получить абсолютное большинство по итогам парламентских выборов во Франции, делает вывод BFMTV.

В первом туре партия Эммануэля Макрона была на третьей позиции, но смогла вырваться вперёд и перебраться на второе место.

В Париже сегодня с утра закрыли щитами витрины магазинов, опасаясь беспорядков после завершения голосования во втором туре парламентских выборов.

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