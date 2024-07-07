ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Партия Макрона занимает второе место на парламентских выборах

21:18
  • воскресенье
  • 07 июля 2024

В первом туре голосования президентская коалиция была на третьей позиции

"Новый народный фронт" занимает первое место на выборах во Франции. В Национальном собрании у него будет от 180 до 215 мест. Следом идёт президентская коалиция примерно со 150 местами. Наконец, на третьей позиции "Национальное объединение" Марин Ле Пен и его союзники, они получат от 120 до 150 мест, сообщает Le Figaro.

Кремль оценил поражение Макрона на парламентских выборах во Франции
Партия Макрона проиграла парламентские выборы

Таким образом, ни один из политических блоков не смог получить абсолютное большинство по итогам парламентских выборов во Франции, делает вывод BFMTV.

В первом туре партия Эммануэля Макрона была на третьей позиции, но смогла вырваться вперёд и перебраться на второе место.

В Париже сегодня с утра закрыли щитами витрины магазинов, опасаясь беспорядков после завершения голосования во втором туре парламентских выборов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.