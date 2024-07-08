По её мнению, игра врагов с огнём, является очевидной провокацией

Президент Южной Кореи обрёк свою страну на гибель. Об этом в пятницу, 8 июля, говорится в заявлении Ким Ё Чжон для прессы, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала Южную Корею за активизацию военных учений и возобновление стрельб на полигонах рядом с границей КНДР.

По её мнению, игра врагов с огнём, является очевидной провокацией, направленной на обострение ситуации, которой не может быть никакого оправдания.

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