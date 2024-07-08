Орбан провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Премьер Венгрии прибыл в Пекин для продолжения "мирной мисии"

В Пекине состоялась встреча венгерского премьер-министра Виктора Орбана и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Подробности о переговорах не приводятся.

В МИДе КНР заявили, что главы двух государств обсудят вопросы, представляющие "взаимный интерес". Как написал в социальной сети сам Орбан, он прибыл в Пекин для продолжения "мирной мисии".

Пятого июля Виктора Орбана принял в Москве Владимир Путин. Говорили о возможных путях урегулирования конфликта на Украине и начале мирных переговоров.

За три дня до этого венгерский премьер побывал в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским.

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