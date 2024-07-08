Тында празднует юбилей БАМа

Главные торжества в городе пройдут сегодня

Главная улица столицы БАМа города Тында - Красная Пресня. Если не знать, что позади шесть часов на самолете и ночь на поезде, полное ощущение, что находишься в Москве. Такие же дома и знакомые названия. И это неудивительно. Ведь строила Тынду именно Москва. Так же, как другие станции БАМа, создавали крупные города и союзные республики СССР. Ленинград - Северобайкальск, Ургал строила Украина, Кичеру - Эстония.

Обычно поезд из Москвы в Тынду идет чуть больше четырех дней. Этот состав пробыл в пути неделю. Пассажиры - ветераны БАМа со всей страны. Для них - длительные остановки на станциях Ташет, Лена, Звездный, Нижнеангарск. С каждой из них у большинства связано множество воспоминаний. Ведь это они 50 лет назад начинали строить магистраль. Крымчанка Ирина Лиходед приехала на БАМ в 23 года по комсомольской путевке и здесь нашла свою судьбу.

"Я приехала на БАМ в 77 году в конце и в 99 мы уехали с мужем. А муж у меня приехал на БАМ в 74 году - с самого начала. Он был первым человеком, который на Таюле, поселок Юхта, высадился вертолетом, строили поселок. Бригада у него была своя - хорошие ребята. Сейчас многие едут ребята", - рассказала Ирина Лиходед.

Комсомольские стройотряды шли с запада, а с востока к точке стыковки БАМа продвигались железнодорожные войска, в которых в те годы служил Александр Липатов. Легендарная стыковка "золотого звена" состоялась 29 сентября 1984-го.

Один из участников той церемонии бригадир Иван Варшавский - в эти дни участник торжеств в Тынде. в столице Байкало-Амурской магистрали его первостроители - главные гости. Их видно сразу. Их останавливают, задают вопросы, фотографируются. А еще их называют "золотом БАМа". А сами ветераны с интересом знакомятся с тем, как живут магистраль и город сегодня.

Этот тепловоз - ветеран Байкало-Амурской магистрали. Встал на вечную стоянку в депо станции Тында совсем недавно - 1 июня. За годы работы на БАМе он прошел более трех миллионов километров. Теперь эстафету принимает новый отечественный локомотив. Современный, скоростной и полностью импортозамещенный.

"Он более экономичен, менее склонен к буксованию. На данный момент 20 локомотивов 3ТЭ28. В третьем квартале мы ожидаем поставку еще в количестве пяти локомотивов", - сообщил Аслан Курманов, главный инженер депо Тында.

Водить поезда на БАМе - настоящее искусство. Крутые подъемы и спуски, затяжные повороты-серпантины. Машинист должен досконально знать технику и маршрут. Готовят специалистов высочайшего класса в новом учебном центре. В каждой комнате - полная имитация кабины локомотива и картинки, которую видит бригада. Кажется, даже пол покачивается в такт стыкам пути.

Новый БАМ. Это сегодня можно сказать и о стадионе Тынды, который так и называется "БАМ". К юбилею магистрали его отстроили заново и позвали на спортивный праздник всех горожан. И для многих накануне встал серьезный выбор - принять участие в соревнованиях или пойти на концерт, который подготовили для тындинцев и гостей местные творческие коллективы. А главные торжества в Тынде пройдут сегодня. Стыковку и открытие движения по магистрали ознаменует встреча двух поездов - с запада и с востока. БАМ продолжает жить и движется вперед.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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