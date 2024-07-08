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ФСБ предотвратила попытку угона российского бомбардировщика

08:11
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Вскрылась причастность спецслужб НАТО

Попытку угона сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-22М3 предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности России. Украинские спецслужбы намеревались с этой целью завербовать российского военного летчика, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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В ведомстве уточнили, что агенты украинской разведки вербовали российского военного летчика, предлагая ему деньги и оформление гражданства Италии. За это пилот должен был угнать ракетоносец и посадить его на Украине. По данным ФСБ, к подготовке этой операции причастны спецслужбы стран НАТО.

Российские контрразведчики, со своей стороны, включились в оперативную игру. В результате они не только разрушили планы противника, но и получили важные сведения, благодаря которым был нанесен удар по украинскому аэродрому "Озерное".

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