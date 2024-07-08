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Коалиция левых партий победила на выборах во Франции

08:45
  • понедельник
  • 08 июля 2024

"Новый народный фронт" празднует победу

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, получив 182 места.
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Как пишет Le Monde, коалиция "Вместе" главы государства Эмманюэля Макрона получает 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим и получит 143 мандата. Республиканцы могут рассчитывать на 45 мест, остальные партии в совокупности получили 39 мандатов.

Le Parisien приводит данные, согласно которым "Новый народный фронт" получил 174 места, коалиция Макрона — 156, "Национальное объединение" — 143. Партия республиканцев и ее союзники, по этим данным, получают 66 мест, другие силы — 38.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эти данные, заявил, что французские граждане "указали на дверь" своему президенту — они "готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона".

В первом туре победу одержала ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен. По результатам голосования партия Ле Пен с 31,5% голосов более чем в два раза опередила коалицию Besoin d'Europe (14,5%), в которую входит партия Эмманюэля Макрона "Возрождение".

Тем временем в Североатлантическом альянсе испугались, что Франция может выйти из военного командования НАТО в случае победы партии Марин Ле Пен на выборах во французское законодательное собрание. Брюссель боится, что "войска, которые Франция выделяет НАТО, могут быть более низкого ранга", да и их количество может сократиться.

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