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Нидерланды разочаровала реакция России на решение по F-16 для Украины

08:21
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей Киеву

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал "разочаровывающим ответом" реакцию посла России в Гааге на решение европейской страны дать разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину.
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Комментируя заявление российского дипломата о том, что самолеты и аэродромы, с которых переданные Киеву истребители будут взлетать, считаются Россией законными мишенями для ударов.

Велдкамп заявил, что "это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта". По утверждению нидерландского министра, Москва "просто угрожает, и мы это не одобряем", сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что страна вскоре поставит Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16 — все необходимые разрешения на поставку самолетов Киеву были предоставлены.

Однако пошатнуть господство ВКС России в воздухе в зоне спецоперации это едва ли сможет. В июне Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал российским военным новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти машины позволяют летчикам эффективно выполнять задачи с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения.

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