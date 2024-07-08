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ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

08:31
  • понедельник
  • 08 июля 2024

В Воронежской области действует режим ЧС

Очередные попытки киевского режима устроить теракт на российской территории предотвратили силы противовоздушной обороны. Противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Режим ЧС ввели в Воронежской области после ночной атаки ВСУ
Режим ЧС ввели в воронежском Ольховатском районе из-за детонации боеприпасов

Минувшей ночью ПВО работала над Белгородской и Воронежской областями. В результате были уничтожены два беспилотника ВСУ.

В Воронежской области накануне был введен режим ЧС из-за атаки украинских дронов. В Подгоренском районе после падения обломков беспилотника на один из складов началась детонация взрывоопасных объектов. Глава региона Александр Гусев объявил эвакуацию жителей в пункты временного размещения.

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