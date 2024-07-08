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Моди рассказал об ожидании встречи с "другом Владимиром Путиным"

09:00
  • понедельник
  • 08 июля 2024

На Западе уже назвали предстоящую встречу победой Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Москву заявил, что ждет возможности встречи с "другом Владимиром Путиным".
Путин провел телефонный разговор с Моди

Как рассказал индийский политик, которого цитирует Министерство иностранных дел Индии на своем официальном сайте, он с нетерпением ожидает возможности "поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы".

Особое привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последнее десятилетие продвинулось вперед во множестве областей, включая энергетику, безопасность, торговлю и многие другие сферы, подчеркнул Моди.

Ранее западные средства массовой информации отмечали, что планируемый визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву является дипломатической победой российского лидера Владимира Путина. Особенно примечательно то, что премьер-министр Индии нарушил традицию, решив посетить Россию, а не соседние государства, как прежде.

Украинские власти пытались завлечь Индию на мирный саммит в Швейцарии, пригласив Нарендру Моди. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Индия сыграла бы одну из ключевых ролей. Однако индийская делегация хотя и присутствовала на открытии и закрытии пленарного заседания, но не присоединилась к итоговому коммюнике.

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