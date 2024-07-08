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МИД опроверг скорое снятие моратория на смертную казнь в России

09:25
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Мораторий должен соблюдаться, подчеркнули в ведомстве

Отмена моратория на смертную казнь в России зависит от позиции органов власти с учетом дискуссии, разворачивающейся по этой теме в обществе. Такое заявление сделал в понедельник, 8 июля, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского Министерства иностранных дел Григорий Лукьянцев.

Дипломат напомнил, что действует позиция, сформулированная Конституционным судом России: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться.

В настоящее время "все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии", цитируют Лукьянцева "Известия".

Ранее новый председатель Верховного суда России Ирина Подносова выразила солидарность с мнением прежнего главы ВС Вячеслава Лебедева по вопросу о возможности возвращения высшей меры наказания в нашей стране — он заявлял, что считает этот вопрос закрытым.

При этом обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле" невозможно казнить даже при отсутствии моратория на смертную казнь. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил, что такой приговор может вынести лишь суд присяжных, а дела о терактах, согласно российскому законодательству, не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей.

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