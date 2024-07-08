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Сергей Собянин рассказал, как город помогает московским семьям

11:19
  • понедельник
  • 08 июля 2024

В Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

Москва активно развивает социальную инфраструктуру и совершенствует адресную поддержку. О том, как столичные власти помогают семьям, на страницах своего блога рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, возможность заключить брак в самых необычных местах города предлагает проект "Новые адреса счастья" - для торжественной церемонии можно выбрать небоскребы "Москва-Сити", канатную дорогу, старинную усадьбу или даже станцию метро. Для будущих мам в столице работают 11 роддомов и 6 перинатальных центров - в них оказывают весь спектр медпомощи по самому передовому стандарту.

Для подрастающего поколения в Москве открыты более 130 тысяч секций и кружков, где каждый найдет занятие по душе.

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