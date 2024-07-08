Франция продала национальное достояние за полтора миллиона евро

Информация о покупателе не разглашается

Два пистолета императора Наполеона I, признанные национальным достоянием Франции, ушли с молотка за 1,69 миллиона евро. Об успешной продаже сообщили в аукционном доме Osenat.

Французские СМИ ранее сообщали, что министерство культуры Франции запретило вывозить из страны принадлежавшие Наполеону Бонапарту пистолеты. Таким образом властям дали шанс попытаться выкупить их и сохранить на территории республики.

Два богато украшенных пистолета принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году. Продажу за 1,69 миллиона евро аукционные дома Osenat и Rossini считают успешной. Информация о покупателе не разглашается, передает РИА Новости.

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