Последние данные о ходе СВО

Ситуация на передовой. Российские войска стремительно развивают наступление на торецком направлении в ДНР. За сутки на этом участке ликвидированы более 300 неонацистов, четыре миномётных расчёта, несколько гаубиц. Также наши бойцы прорвали укрепления врага под Новгородским. Серьёзное продвижение и в районе Часова Яра.

Если к огневой точке ВСУ не подобраться по лестничным пролетам, то можно через балкон. Пока националисты в этой высотке перезаряжали пулемет, наши бойцы перекинули лист фанеры. Осторожно подкрались к окну и короткими очередями уничтожили расчет. Риск, говорят военные, стоил того. Ведь сегодня российская группировка начала штурм еще одного хорошо укреплённого микрорайона в Часовом Яре. И подчас выбить противника из плотной застройки можно только в ближнем бою.

Бронетехнику в таких закоулках использовать трудно. На улицах в частном секторе танк - легкая мишень. Тогда штурмовики в Часовом Яре начали применять новую тактику. Вот дом, где засели националисты с "Джевелинами". К нему дворами незаметно подходит боец с миной. И закидывает ее внутрь. Шестеро радикалов были уничтожены вместе со своим "опорником".

С коптера хорошо видны разрывы от снарядов реактивных установок и тяжелых огнеметов. Это западные фланги Часова Яра. ВСУ пытаются перебросить в город подкрепление. Российские дивизионы уничтожают их еще на подходе. А разведчики постоянно устраивают засады. Вот подорвали миной американский броневик с десантом. Националисты кое-как выбираются из подбитой машины. Пытаются уйти в лесополосу. Но именно там их и ждали.

Часов Яр - самая высокая точка Донбасского фронта. ВСУ тоже хорошо понимают - кто владеет городом, у того как на ладони вся округа в радиусе 50 километров. Поэтому за последний подконтрольный националистам район высоток бои приобретают особо ожесточенный характер.

В ближайшие недели ситуация для ВСУ будет только ухудшаться. Накануне российские войска заняли еще два села в Сумской области - Поповку и Александровку. Эта новость, говорят, повергла киевский генштаб в шок. И не только потому, что Сумы считали относительно спокойной тыловой областью. А еще и потому, что теперь придется снимать часть и без того выдохшихся подразделений из Часова Яра и срочно перебрасывать их на север.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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