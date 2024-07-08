Орбан устраивает настоящее шоу, пишут СМИ

Как только глава венгерского МИДа Петер Сийярто опубликовал пост, призывающий "пристегнуть ремни", стало понятно, что Виктор Орбан решил продолжить свою мирную миссию. Брюссель еще не успел прийти в себя после поездок венгерского премьера в Киев и Москву, как он уже в Пекине.

"Китай - ключевая держава в создании условий для мира в конфликте между Россией и Украиной. Вот почему я приехал на встречу с президентом Си в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - заявил Орбан.

О чем говорили два лидера, держится в секрете. Свой настрой китайская сторона демонстрирует с помощью дипломатического фэн-шуя. На фотографиях, размещенных журналистами, зал переговоров в правительственной резиденции украшен розовыми гортензиями, символизирующими мир и порядок.

Немецкие журналисты в истерике, как глава венгерского МИДа мог променять встречу с Анналеной Бербок, назначенную на сегодня, на поездку в Пекин?

"Вот почему министр иностранных дел Венгрии отменил встречу с Бербок в понедельник. Несомненно, Орбан устраивает настоящее шоу. Но не нужно уделять ему слишком много внимания, которого он жаждет. Урон, который он может нанести, ограничен, в отличие от того, что могут нанести Париж и Берлин", - пишут СМИ.

Речь о провальной политике Берлина и Парижа и не только в отношении своего населения. Впрочем, генсек НАТО поспешил заверить, что, несмотря на активность Орбана, в настроении альянса ничего не поменяется.

Впрочем, ничего не меняется и для Киева. Генсек НАТО отметил, что никто не говорил, что Украина присоединится к блоку через 10 лет. Впрочем, никакой конкретики, как и визит нового британского главы минобороны, который, не успев вступить в должность, мгновенно оказался в гостях у Зеленского.

"То, что я здесь на второй день моей работы, отражает это как наш главный приоритет и первое обязательство перед вами, перед Украиной. У вас есть самый верный друг в Соединенном Королевстве", - сказал Джон Хили.

Гость из Британии пообещал поставить Киеву 90 высокоточных ракет, артиллерийские установки и 250 тысяч боеприпасов. А еще катера, машины разминирования и бульдозеры. Несмотря на щедрость спонсоров, эксперты констатируют - настроения перед саммитом НАТО в Вашингтоне откровенно упаднические. Один за другим провалы ВСУ, а Макрону и Шольцу после неудачных выборов сейчас точно не до Украины. А тут еще Трамп маячит на горизонте. И глядя на ухудшающееся состояние Байдена, дела становятся только хуже.

"Я считаю, что Байден, скорее всего, будет заменен, а Камала Харрис будет очень энергичной в избирательной кампании", - заявил сенатор США Линдси Грэм* (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Все решиться может уже к пятнице, пишет западная пресса. Несмотря на созданный его семьей защитный пузырь, растущее число демократов замышляет настоящий бунт. Чтобы спасти ситуацию, сторонники американского президента подкупают журналистов, чтобы те ему задавали согласованные с Белым домом вопросы. Темнокожую корреспондентку Андреу Сандерс руководство за это не побоялось уволить. Впрочем, Байдену все равно, он вообще перестал замечать тех, за чьи права так усердно боролся несколько лет президентства.

*Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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