Марин Ле Пен: Франция погружается в болото

Премьер-министр Атталь уходит в отставку

Пылающие баррикады, хаос и анархия. В Париже и других городах радикалы жгут всё, что попадается под руку, громят витрины, забрасывают полицейских бутылками и камнями. Зная горячий нрав своих граждан и ожидая эмоциональной реакции на итоги выборов, власти заранее мобилизовали 30 тысяч жандармов по всей стране. Не помогло.

Силовики скрутили несколько десятков зачинщиков. Разгонять толпу пришлось слезоточивым газом. Погромщики оставили после себя горы мусора и битого стекла. Ранее здесь вполне мирно отмечали победу сторонники левых партий. На Площади республики было не протолкнуться.

Триумф левых для многих стал неожиданным. Их коалиция получит 182 мандата в нижней палате парламента. 168 кресел займут представили пропрезидентского объединения "Вместе". Третьей по величине фракцией станет "Национальное объединение". Крайне правые лидировали по результатам первого тура. Но в итоге их удалось отбросить на третьей место - совместными усилиями левых и Макрона. Правда, всё равно вышло не то, на что надеялся глава государства.

"Президент должен либо уйти, либо выбрать премьер-министра из наших рядов. Так уже было в прошлом. Была такая поговорка…", - сказал Жан-Люк Меланшон, лидер "Нового народного фронта".

Договорить Меланшону не дали. Толпа перебила его криками "Макрона в отставку". Президента ждёт много неприятностей. Большинство в Нацсобрании он потерял. Договориться с разношёрстным парламентом будет непросто. Макрон даже отложил обращение к нации, с которым планировал выступить по итогам голосования. Видимо, обдумывает, что сказать народу после сомнительного для себя результата. Если вспомнить ещё и поражение его партии на выборах в Европарламент, становится очевидно, что глава государства стремительно теряет поддержку сограждан. Крайне правые, напротив, укрепили свои позиции. Хоть и не победили, зато почти вдвое увеличили число мандатов - лучший результат в их истории.

"Сбылось то, о чём я предупреждала. Франция погружается в болото. Три блока получат более-менее одинаковое влияние в Нацсобрании. Работа парламента будет парализована. Мы получим ещё один год неконтролируемой миграции, снижения покупательной способности и повышения нестабильности в стране", - заявила Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения".

Премьер-министр Атталь уходит в отставку. Правда, он продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина - а с этим, скорее всего, будут проблемы. Расстановка сил в Нацсобрании помешает быстро сформировать правящую коалицию и правительство. Длиться этот политический раздрай будет много месяцев.

Кристина Гнедова, "ТВ Центр"

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