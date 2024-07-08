Площадь пожара в Туапсинском районе Кубани выросла

Спасателям мешает сильный ветер
Площадь пожара в Туапсинском районе Краснодарского края за ночь увеличилась почти вдвое и достигла 10 тысяч квадратных метров. Горит лес на скале в бухте Инал - популярном месте отдыха у туристов.
Спасателям пока не удается локализовать возгорание. Мешает сильный ветер и аномально жаркая и сухая погода - на Кубани сейчас под 40. В тушении огня принимают участие около 80 человек, задействовано более десятка единиц спецтехники, в том числе пожарный вертолет.
Напомним, к ЧП, по предварительным данным, привели неосторожные действия отдыхающих, которые накануне вечером запускали сигнальные ракеты. Пламя моментально распространилось по сухой траве. Из района происшествия были эвакуированы отдыхающие на турбазах. Пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram