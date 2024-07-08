В России отмечают День семьи, любви и верности

Запланированы торжественные мероприятия
День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Праздник приурочен ко Дню памяти святых князей Петра и Февронии Муромских.
Их супружескую жизнь церковь считает идеалом христианской семьи и символом чистой самоотверженной любви. По всей стране запланированы торжественные мероприятия.
Более чем в 100 городах состоится Парад семьи – шествие в поддержку традиционных семейных ценностей. В его программу войдут выступления аниматоров и концерты, а еще чествование многодетных родителей. На интерактивных площадках гости также смогут поучаствовать в спортивных играх и эстафетах.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram