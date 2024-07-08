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В России отмечают День семьи, любви и верности

11:50
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Запланированы торжественные мероприятия

День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Праздник приурочен ко Дню памяти святых князей Петра и Февронии Муромских.

Их супружескую жизнь церковь считает идеалом христианской семьи и символом чистой самоотверженной любви. По всей стране запланированы торжественные мероприятия.

Более чем в 100 городах состоится Парад семьи – шествие в поддержку традиционных семейных ценностей. В его программу войдут выступления аниматоров и концерты, а еще чествование многодетных родителей. На интерактивных площадках гости также смогут поучаствовать в спортивных играх и эстафетах.

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