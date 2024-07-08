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Путин поздравил россиян с 50-летием начала строительства БАМа

09:51
  • понедельник
  • 08 июля 2024

БАМ стал местом рождения смелых идей и замыслов

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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Как подчеркнул президент, жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов.

Для нашей страны остается важной дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что БАМ и Транссиб имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета страны. Именно благодаря Байкало-Амурской магистрали стал возможен разворот логистики на восток, что обеспечило России колоссальные возможности освоения Сибири и Дальнего Востока, расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану.

Годом ранее глава государства призвал развивать города Тында и Северобайкальск, которые обеспечивают надежную работу Байкало-Амурской магистрали. Там нужны современные логистические площадки, новые инженерные сети и благоустроенные общественные пространства.

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