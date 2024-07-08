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Киев оценил угон российского Ту-22М3 в 3 миллиона долларов

10:19
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Такую сумму пообещали летчику ВКС России

Украинская разведка обещала 3 миллиона долларов летчику ВКС России за угон российского дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3.
ФСБ предотвратила попытку угона российского бомбардировщика

Как рассказали в понедельник, 8 июля, в Федеральной службе безопасности, ссылаясь на переписку представителей разведки Украины с российским летчиком, Киев уверял, что "будет тебе три ляма". При этом украинский заказчик уверял, что "второй лям готов дать "Укроборонпром".

В ФСБ также продемонстрировали изъятые пачки долларов и итальянский паспорт, выданный в мае на имя Олены Голуб, сообщает РИА Новости.

При этом ФСБ подчеркивает, что во время " оперативной игры" российские контрразведчики получили информацию, которая помогла ВС России нанести огневое поражение по украинскому аэродрому Озерное.

Ранее сообщалось, что в Испании убит Максим Кузьминов — он считается угонщиком российского вертолета Ми-8, причем по его вине погибли двое российских военных. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что украинские власти предлагали Кузьминову.

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