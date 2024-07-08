В Киеве назвали число прошедших подготовку за рубежом военных

40 тысяч украинских военных прошли обучение по программе Interflex

Подготовку за границей по программе Interflex прошли более 40 тысяч украинских военных. Такое число назвал глава минобороны Украины Рустем Умеров на пресс-конференции с новым министром обороны Великобритании Джоном Хили.

Хили, в свою очередь, пообещал Умерову, что новое правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину. По словам нового британского министра, помощь Лондона Киеву будет только наращиваться, а поставки оборудования – ускоряться.

Interflex - учебная операция по подготовке украинских военных, которая стартовала в июне 2022 года. Это крупнейшая программа военной подготовки на британской земле со Второй мировой войны. В операции участвует около 750 военных Соединенного королевства, а также военнослужащие стран Северной Европы и Балтии, Австралии и Канады, передает РИА Новости.

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