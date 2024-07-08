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В столицу БАМа приехали ветераны-строители магистрали

12:01
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Тында празднует юбилей БАМа

50 лет назад началось строительство Байкало-Амурской магистрали. В 1974-м году БАМ был объявлен всесоюзной ударной стройкой, на которой трудились два миллиона человек. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В честь полувекового юбилея в столицу БАМа приехали те, кто совершил настоящий трудовой подвиг, проложив более четырех тысяч километров путей сквозь тайгу, горы и вечную мерзлоту. Поздравительную телеграмму в адрес ветеранов-строителей направил Владимир Путин.

Подробнее – в репортаже

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
Юбилей БАМа
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