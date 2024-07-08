Умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

Ей было 90 лет

Скончалась известная советская балерина, в прошлом прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева. Ей было 90 лет.

Кондратьева скончалась в ночь на 8 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра. Место и время прощания с народной артисткой СССР станут известны позднее.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году окончила Московское хореографическое училище. С 1952 по 1980 год Кондратьева была артисткой балетной труппы Большого театра.

В 1976 году она получила звание народной артистки СССР. В Большом театре Кондратьева вела женский класс и занималась репетиторской работой.

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