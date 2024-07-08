Два человека ранены в результате взрыва автомобиля под Белгородом

Служебная машина наехала на взрывоопасный предмет

Двое сотрудников местного предприятия получили ранения в результате подрыва служебного автомобиля под Белгородом. Инцидент произошел в селе Ржевка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона написал в Telegram, что служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет и подорвался. У одного мужчины диагностировали осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги. Скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода, им оказывают всю необходимую помощь.

Обломки еще одного беспилотника ВСУ упали на частный дом. Повреждена кровля и рядом стоявший автомобиль. Третий беспилотник упал возле магазина - там загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили.

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