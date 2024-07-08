От Дудя до Пугачевой: список покинувших Россию в 2022-2024 годах знаменитостей

Многие открыто осудили СВО

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года многие известные российские деятели культуры и искусства покинули страну. Причины их отъезда варьируются от политических убеждений до опасений за безопасность и свободу самовыражения. Некоторые артисты открыто осудили Россию за СВО. В интернете регулярно вплывают различные базы уехавших из России деятелей культуры. Составили небольшой список самых известных россиян, покинувших Россию в 2022-2024 годах. Большинство участников списка признаны в России иностранными агентами и / или внесены в перечень террористов и экстремистов.

Чулпан Хаматова*

Известная актриса, уехала в Латвию. Она активно выступала против СВО. В Латвии актриса живет в шикарном особняке в элитном экопоселке (подробности и фото).

Земфира* и Рената Литвинова

Певица и актриса уехали в Париж в начале марта 2022 года. Они были одними из первых, кто покинул страну после начала конфликта​. В России Земфира при этом задолжала за коммуналку.

Алла Пугачёва и Максим Галкин*

Знаменитая певица и её муж, комик, также эмигрировали в Израиль. Галкин открыто критикует СВО. При этом Пугачева периодически возвращается в Россию.

Оксимирон (Мирон Фёдоров)*

Известный рэпер отменил свои концерты и уехал из страны. В мае 2024 года против Oxxxymiron завели дело о нарушении правил деятельности иноагента. МВД объявило музыканта в розыск.

Юрий Дудь*

Видеоблогер и журналист. В России в отношении Дудя было возбуждено несколько уголовных дел.​

Яна Троянова*

Признана в России иностранным агентом. В своих интервью часто позволяет себе откровенные русофобские высказывания;

Татьяна Лазарева*

В первые дни СВО оказалась в Киеве, откуда выехала спустя месяц в Испанию, где по-прежнему живет. В одном из недавних интервью Лазарева призналась, бывший муж (тоже признан иноагентом) бросил и предал ее.

Семен Слепаков*

Осудил СВО и уехал из России в Израиль. Внесен в список иноагентов.

Александр Невзоров*

Уехал из России после начала СВО. Неоднократно распространял фейки о действиях российской армии. В начале июля 2024 года российский суд признал семью Невзорова экстремистским объединением.

Дмитрий Назаров*

Вместе с женой Ольгой Васильевой переехал во Францию в январе 2023 года после увольнения из МХТ им. Чехова.

* - признаны в России иностранными агентами и / или внесены в перечень террористов и экстремистов.

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