ВС России нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Кропивницком

Идет атака на аэродромы, подготовленные к приему F-16

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщают о начале комплексной атаки на объекты ВСУ, ракеты летят в сторону Киевской и Черниговской областей.

Взрывы уже прогремели в Кропивницком Кировоградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Ракетный удар нанесен по авиабазе.

Ранее поступили сообщения о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Эксперты считают, что целью атаки стали аэродромы, которые готовились принимать истребители F-16.

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