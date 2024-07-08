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ВС России нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Кропивницком

10:48
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Идет атака на аэродромы, подготовленные к приему F-16

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщают о начале комплексной атаки на объекты ВСУ, ракеты летят в сторону Киевской и Черниговской областей.

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Взрывы уже прогремели в Кропивницком Кировоградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Ракетный удар нанесен по авиабазе.

Ранее поступили сообщения о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Эксперты считают, что целью атаки стали аэродромы, которые готовились принимать истребители F-16.

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