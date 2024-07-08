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Виктор Орбан из Китая отправился в Вашингтон

10:36
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Венгерский политик уже встретился с лидерами Украины, России и КНР

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан рассказал в понедельник, 8 июля, что после встречи с председателем Китая Си Цзиньпином направляется в Соединенные Штаты.

Стало известно, куда летит Орбан после визита в Киев и Москву
Орбан готовит ещё один тайный визит

Венгерский политик разместил в соцсетях фотографии улетающего из Пекина самолета, сопроводив снимки подписью: "Следующая остановка — Вашингтон", сообщает РИА Новости. Официальный Будапешт не раскрывает программу визита Орбана в Соединенные Штаты. В Вашингтоне также об этом ничего не говорили.

Ранее Виктор Орбан рассказал, что его визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным готовился тайно. Все раскрылось только в тот момент, когда венгерский военный правительственный самолет запросил разрешение на заход в воздушное пространство Польши.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что Вашингтон встревожила поездка Орбана в Россию. Соединенные Штаты сочли, что это противоречит усилиям по установлению мира на Украине.

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