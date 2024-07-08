На Западе рассказали, о чем сигнализирует поездка Моди в Россию

Премьер Индии вылетел в Москву

Визит главы индийского правительства Нарендры Моди в Россию призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки. Такое мнение высказывает агентство Bloomberg в понедельник, 8 июля.

По словам собеседников агентства, громкие объявления от лидеров России и Индии в рамках визита маловероятны — Моди летит в Москву не ради важных официальных сообщений.

Однако сам факт прибытия Нарендры Моди в Москву призван дать миру понять, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими, отмечает Bloomberg.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что в Москве придают первостепенное значение визиту главы индийского кабмина, поскольку "это фактически будет одна из первых, если не первая поездка Моди после выборов".

Нарендра Моди заявил, что ждет возможности встречи с "другом Владимиром Путиным". Как подчеркнул политик, особое привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последнее десятилетие продвинулось вперед во множестве областей.

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