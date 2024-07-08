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В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

11:19
  • понедельник
  • 08 июля 2024

В Одессе также прозвучали сигналы тревоги

В Киеве вскоре после очередного объявления воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом в понедельник, 8 июля, рассказали местные СМИ, а затем подтвердил мэр города Виталий Кличко.

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По словам очевидцев, было два взрыва, в том числе мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны, в нескольких районах зафиксировано задымление, сообщает РИА Новости. Информация о характере и масштабах ущерба, а также о возможных жертвах и пострадавших пока не приводится.

Наряду с этим работа всего электротранспорта приостановлена в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает ТАСС.

Российские военные продолжают спецоперацию. Москва подчеркивала готовность к возобновлению мирных переговоров и называла их предпочтительным способом достижения поставленных целей. Однако в свете нежелания украинских властей вернуться за стол переговоров продолжаются боевые действия.

В частности, сокрушительные удары по позициям ВСУ нанесла штурмовая авиация России. Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт и живую силу противника.

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