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НАТО перегруппировала свою авиацию из-за ударов ВС России по аэродромам

11:32
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Самолеты направляются в Польшу

Массированная ракетная атака ВС России на украинские военные объекты побудила НАТО перегруппировать свою авиацию. В частности, с британской авиабазы Милденхолл срочно отправили к польской границе "летающий танкер" Boeing KC-135T Stratotanker, передает RT со ссылкой на Telegram-канал "Военная хроника".

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Также в сторону Польши направился противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon. К польской границе летит самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry.

Воздушная тревога объявлена с утра 8 июля по всей территории Украины. Мощные взрывы прогремели в Киеве, в районе аэропорта Жуляны. Удар баллистическими ракетами нанесен по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области, одному из возможных пунктов размещения американских истребителей F-16. Повторный удар нанесён по военному аэродрому Озерное в Житомирской области, взрывы прогремели на авиабазе ВСУ в Кропивницком. По некоторым данным, основными целями ракетных ударов в Киеве стали позиции американских комплексов Patriot, вскрытые разведкой.

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