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Сеул решил обсудить отношения России и КНДР на саммите НАТО

12:33
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Мероприятие пройдет в Вашингтоне

Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей несет явную угрозу и является серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе. Такое мнение в понедельник, 8 июля, высказал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

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Политик выскажет свою обеспокоенность по поводу наращивания военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, на который приглашены представители Южной Кореи.

Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что "Россия разумно примет решение, какая из сторон — Юг или Север — более важна и необходима для ее собственных интересов", сообщает Reuters.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что цель договора о стратегическом партнерстве России и КНДР – вовсе не формирование военного союза по западным лекалам. Спикер внешнеполитического ведомства подчеркнула, что пресловутое соглашение не направлено против третьих стран.

Профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин рассказал, что этот договор означает, что между Россией и КНДР, кроме стратегического формата, появились элементы союзничества. Это знаменует создание евразийской системы безопасности.

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