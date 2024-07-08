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Будапешт объяснил, зачем Орбан летит в США

12:02
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Политик уже побывал в Киеве, Москве и Пекине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан летит в Вашингтон для участия в саммите Североатлантического альянса — это официальная причина. Такое заявление распространила в понедельник, 8 июля, администрация венгерского политика.
Виктор Орбан из Китая отправился в Вашингтон

2 июля Виктор Орбан побывал в Киеве и пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским, 5 июля венгерского политика принял в Москве российский лидер Владимир Путин. 8 июля Орбан в Пекине обсуждал украинский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подчеркнув, что официальная цель визита Орбана в Вашингтон — участие в саммите НАТО, администрация венгерского премьера, тем не менее, отметила, что политик намеревается использовать эту поездку и для дальнейшей реализации своей "миссии мира", сообщает ТАСС.

Еще до прибытия венгерского премьер-министра в Китай пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что Вашингтон встревожила поездка Орбана в Россию. Соединенные Штаты сочли, что это противоречит усилиям по установлению мира на Украине. О том, что Орбан продолжит "миссию мира" в Вашингтоне, речь не шла.

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