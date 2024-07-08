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Си Цзиньпин: положительная энергия стран положит конец конфликту на Украине

12:19
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Политик заявил об этом, пообщавшись с премьером Венгрии

Если все крупные державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию, можно будет добиться скорейшего прекращения огня в российско-украинском конфликте. Такое мнение высказал в понедельник, 8 июля, председатель КНР Си Цзиньпин.
Орбан провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Китайский политик дал пресс-конференцию после встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, побывавшим в Пекине. Политические лидеры обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Си Цзиньпин признал совпадение ключевых направлений усилий КНР и Венгрии в этой сфере.

Крайне важно помешать дальнейшему распространению конфликта и его эскалации, параллельно добиваясь прекращения огня со всех сторон, цитирует Си Цзиньпина Xinhua.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что Си Цзиньпин способен положить конец украинскому конфликту всего лишь одним телефонным звонком российскому лидеру Владимиру Путину. При этом Стубб призвал Европу активизировать поддержку Украины и в материальном плане, и в политическом аспекте.

Между тем российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения четких договоренностей, которые были бы необратимыми и приемлемыми для Москвы.

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