Орбан предупредил о "жестоких месяцах" в зоне СВО

Премьер Венгрии не представляет себе поражения России на Украине.

Президент России Владимир Путин имеет ясное представление о том, что произойдет и как Россия победит. Путин не может проиграть, учитывая число российских военных, вооружения и технологии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вероятность того, что Россию действительно можно победить, совершенно не поддается воображению, заявил Орбан в интервью немецкой газете Bild. По прогнозам венгерского премьера, ситуация на фронте в ближайшее время обострится. Ближайшие два-три месяца будут намного более жестокими, предупредил политик.

По оценке Орбана, сейчас правильный момент, чтобы от политики войны перейти к политике мира, передает ТАСС. Венгерский премьер отметил, что хочет обсудить возможность урегулирования украинского конфликта с ключевыми игроками - Россией, Украиной, США, ЕС и Китаем. Он уже посетил Киев, Москву и Пекин, сейчас направляется в Вашингтон.

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