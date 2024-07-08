ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Орбан предупредил о "жестоких месяцах" в зоне СВО

11:58
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Премьер Венгрии не представляет себе поражения России на Украине.

Президент России Владимир Путин имеет ясное представление о том, что произойдет и как Россия победит. Путин не может проиграть, учитывая число российских военных, вооружения и технологии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан из Китая отправился в Вашингтон
Орбан провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Вероятность того, что Россию действительно можно победить, совершенно не поддается воображению, заявил Орбан в интервью немецкой газете Bild. По прогнозам венгерского премьера, ситуация на фронте в ближайшее время обострится. Ближайшие два-три месяца будут намного более жестокими, предупредил политик.

По оценке Орбана, сейчас правильный момент, чтобы от политики войны перейти к политике мира, передает ТАСС. Венгерский премьер отметил, что хочет обсудить возможность урегулирования украинского конфликта с ключевыми игроками - Россией, Украиной, США, ЕС и Китаем. Он уже посетил Киев, Москву и Пекин, сейчас направляется в Вашингтон.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.