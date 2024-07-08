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"Станция Манеж": москвичам покажут, каким будет столичный транспорт в 2030 году

12:40
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Выставка разделена на две части

В "Манеже" в начале августа откроется интерактивная выставка, посвященная развитию московского транспорта до 2030 года. Посетители смогут не просто увидеть новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, метровагон "Москва-2024", а даже зайти внутрь каждого. Первая часть выставки посвящена тому, как работал столичный транспорт раньше. Во второй части гости увидят, как развивается транспортная система сейчас.

Подробная программа выставки — на сайте mos.ru.

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Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030"
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030"
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