"Станция Манеж": москвичам покажут, каким будет столичный транспорт в 2030 году

Выставка разделена на две части

В "Манеже" в начале августа откроется интерактивная выставка, посвященная развитию московского транспорта до 2030 года. Посетители смогут не просто увидеть новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, метровагон "Москва-2024", а даже зайти внутрь каждого. Первая часть выставки посвящена тому, как работал столичный транспорт раньше. Во второй части гости увидят, как развивается транспортная система сейчас.

Подробная программа выставки — на сайте mos.ru.

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