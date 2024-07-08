ФСБ показала видео с летчиком, которому предложили угнать Ту-22М3

Вербовка украинской разведкой велась не без помощи спецслужб стран НАТО

Сотрудники ФСБ предотвратили угон российского стратегического бомбардировщика - носителя ядерного оружия - на Украину. Операцию готовили киевские спецслужбы при поддержке стран НАТО. Агент пытался завербовать нашего лётчика. Предлагал большую сумму, гражданство Италии. А также угрожал близким в случае отказа от сотрудничества.

Пытаясь завербовать российского летчика, представители Украины и не скрывали спецслужбы какого государства они представляют. Работа велась через телеграм, которым киевская разведка давно и активно пользуется. Именно через данный мессенджер на нашего военного и вышел некий человек по имени Павло, сначала попытавшись угрозами принудить к сотрудничеству.

После этого в ход пошли уже стандартные предложения. Российскому летчику посулили украинский паспорт и деньги. Однако, осознав, что данный документ - не сильный аргумент в вербовке, уже речь пошла о гражданстве Италии и трех миллионах долларов. Правда, эти деньги украинские спецслужбы обещали заплатить уже не за данные о самолетах, а за сам стратегический ракетоносец Ту-22М3, который российскому лётчику предлагалось угнать.

"Дальше моя семья по их плану должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы. А потом зачем-то в Молдову, дальше - на Украину, хотя речь шла о Европе. Выглядело всё неправдоподобно. Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя. В итоге эти хлопцы пошли ва-банк и решили развеять мои сомнения. Прислали подтверждение оформленных на мою семью итальянских паспортов", - рассказал летчик.

В итоге в работу включились уже российские спецслужбы. И дальнейшую переписку наш летчик вел под их контролем, выманивая у вражеской стороны нужную информацию. В ходе этого выяснилось, что вербовка украинской разведкой велась не без помощи спецслужб стран НАТО, причастность которых была установлена в ходе оперативной игры. Как и место, где лётчик должен был посадить угнанный самолет.

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное", - сообщили в ФСБ России.

В итоге вместо стратегического Ту-22М3 ГУР и СБУ получили ракетный удар по аэродрому "Озерное", где они ждали наш ракетоносец. Похожая история произошла и два года назад. Тогда украинские спецслужбы тоже планировали угнать один из наших военных самолетов. Участие в этой операции принимал и агент британской разведки Христо Грозев. В качестве награды предателю обещали паспорт одного из государств ЕС и деньги.

Но и тогда всю операцию вела ФСБ. Выяснив координаты секретного аэродрома в Кировоградской области, куда должны были переправить угнанный самолёт, по аэродрому был нанесён ракетный удар. Цели той операции, как и нынешней попытки угона российского военного самолета, тоже вполне понятны.

"Угон дальнего бомбардировщика сверхзвукового, который может нести ядерное оружие на борту, для Украины представлял, прежде всего, медийное значение", - рассказал Виктор Литовкин, военный эксперт.

Потому как похвастать на фронте ВСУ особо не чем. Оттого Киев и прибегает к таким пиар-акциям. Впрочем, и они у украинских спецслужб не получаются, что продемонстрировал и данный случай.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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