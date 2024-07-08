В России стартовала Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи

Организованы центры бесплатных юридических консультаций

День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Их супружескую жизнь церковь считает идеалом христианской семьи и символом чистой самоотверженной любви.

В рамках специальных мероприятий к торжественному событию в стране стартовала Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Во всех регионах организованы центры бесплатных юридических консультаций. Там для граждан проводят лекции и мастер-классы по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов молодых семей и детей, опеки и попечительства.

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