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В Москве прошел форум "Большая семья - большая Россия"

14:56
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Участники выступили с докладами

Проблемы семейной политики обсудили сегодня в Москве на форуме "Большая семья - большая Россия" в День семьи, любви и верности.

В мероприятии приняли участие представители власти и члены общественных организаций. Они выступили с докладами.

"Главная задача нашего праздника - это единение. Как сказал наш глава государства Владимир Владимирович, Россия - страна семей. Это единение наших семей во имя решения тех задач, которые стоят перед нашей родиной, перед нашим государством", - заявил Владислав Гриб, председатель Союза семей России, заместитель Общественной палаты Российской Федерации.

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Форум "Большая семья - большая Россия"
Форум "Большая семья - большая Россия"
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