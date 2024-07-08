В Москве прошел форум "Большая семья - большая Россия"

Участники выступили с докладами

Проблемы семейной политики обсудили сегодня в Москве на форуме "Большая семья - большая Россия" в День семьи, любви и верности.

В мероприятии приняли участие представители власти и члены общественных организаций. Они выступили с докладами.

"Главная задача нашего праздника - это единение. Как сказал наш глава государства Владимир Владимирович, Россия - страна семей. Это единение наших семей во имя решения тех задач, которые стоят перед нашей родиной, перед нашим государством", - заявил Владислав Гриб, председатель Союза семей России, заместитель Общественной палаты Российской Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram