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В России подводят итоги конкурса "Это у нас семейное"

14:48
  • понедельник
  • 08 июля 2024

В соревновании приняли участие более 100 тысяч команд

В понедельник в Подмосковье подведут итоги конкурса "Это у нас семейное" - самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В масштабном соревновании приняли участие более 100 тысяч команд со всей страны. В финал вышли 300 семей. Из них жюри этим вечером предстоит выбрать 30 победителей, которые получат главный приз - сертификат номиналом 5 миллионов рублей, его можно будет использовать для покупки дома или квартиры, либо для погашения ипотеки.

"Семья - это стержень, и семьи - это стержни государственного устройства. И мы можем ориентироваться на молодёжь, можем ориентироваться на старших, можно естественно ориентироваться на детей, но если мы задумаемся, то в этой кристаллической ячейке бытия - это конкурс, который направлен на формирование акцентов и внимания, на гармонию, развитие семьи, а когда будет развитие семьи, то будет и развитие муниципалитета, области, региона и страны в целом", - отметил Дмитрий Морозов, член наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное", главный детский хирург Минздрава России.

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Конкурс "Это у нас семейное"
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