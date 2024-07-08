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В Москве на территории детской больницы появится Семейный дом

15:12
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Там дети смогут находиться вместе со своими родителями

Семейный дом появится на территории больницы имени Башляевой. Родители смогут там бесплатно находиться рядом с детьми, которые проходят лечение в клинике. Проект не новый и уже отлично показал себя в Казани.

Когда болеют дети - семья должна быть рядом. Как обеспечить это в медучреждениях, обсуждали в ходе круглого стола, прошедшего в рамках деловой программы выставки "Россия". Благотворительный фонд "Семья вместе" уже 30 лет развивает проекты, помогающие детям не разлучаться с родителями во время лечения в больнице.

"Мы выступили такими инициаторами создания этого круглого стола, чтобы осветить, освежить, актуализировать эту проблему, что она действительно существует. И что у нас есть для неё решение. Проект первый - такой семейный дом появился 11 лет назад в Казани. И на протяжении этого периода работает и доказал свою эффективность", - рассказала Екатерина Мыслицкая, генеральный директор благотворительного фонда "Семья вместе".

Ежегодно более 600 семей, нуждающихся в помощи, находят ее под крышей Семейного дома в Казани при Детской республиканской клинической больнице. Реализовать аналогичный проект при поддержке фонда теперь планируют и в столице.

"У нас в Москве на территории детской больницы Башляевой буквально в течение месяца будет закладка первого камня Семейного дома. Дом, где дети могут находиться со своими родителями, дети, которые лежат в больнице, после выписки из больницы, для того чтобы ещё какое-то время пройти наблюдение, подбор лечения, раннюю реабилитацию", - пояснил Исмаил Османов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-педиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой.

Завершить строительство планируют уже через год. Тогда возможность не разлучаться на время лечения получат семьи - не только московские, но и приезжающие сюда из других городов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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